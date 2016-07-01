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货币新闻 | 2016年 7月 1日 星期五 15:11 BJT

国际油市：市场前景趋紧推高油价，不过亚洲经济疲软迹象拖累涨幅

“我们认为，油市基本面仍有利于价格继续回升，而且全球原油库存将从第三季开始下降，”投行Jefferies周五称。

尽管6月石油输出国组织(OPEC)日产量升至3,282万桶的纪录高位 ，但OPEC预计市场对其石油的需求将更高。

这一点也可以从实货定价中明显看出。交易商周五称，据普氏能源资讯，迪拜原油6月均价每桶46.256美元，为2015年8月以来最高。

巴克莱引述美国政府数据称，美国4月份产油量下降22万桶/日至893万桶/日，创下2008年9月以来最大月度降幅。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 郑茵/于春红)

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