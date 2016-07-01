西班牙经济：6月制造业连续第31个月成长，但新订单增速放慢--PMI

路透马德里7月1日 - 周五的一项调查显示，西班牙6月制造业产出较前月小幅加快，但由于国内需求疲软，新订单增速降至逾两年半最慢。

西班牙在最近六个月来一直陷于政治僵局，尽管不确定性还未让经济复苏夭折，但正在开始对企业和消费者信心产生影响。

6月Markit制造业采购经理人指数(PMI)从5月的51.8升至52.2，为连续第31个月保持在50以上。50为表示产业扩张与萎缩的分水岭。

但Markit表示，新订单分项指数由5月的50.8降至50.6，扩张速度为2013年11月以来最慢，且主要靠出口改善拉动，因国内需求迟滞。(完)