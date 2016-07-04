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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 14:54 BJT

表格：外资及陆资在台股买超63.65亿台币，连五日买超共371.01亿台币

路透台北7月4日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超63.65亿台币，连五个交易日买
超共计371.01亿台币；上交易日修正后为买超126.19亿台币。    
    
      三大法人今日合计买超78.84亿台币，上交易日修正后为买超100.79亿台币。
            
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      7/4       +63.65         +78.84
      7/1      +126.19r       +100.79r
    本月累计   +189.85        +179.63
    
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64        -279.57r
      11月     -431.74r       -564.48r
      10月     +663.18r       +638.75r 
       9月      -62.04        -142.25r
       8月     -570.67        -696.15r
       7月     -506.75        -733.05r
       6月     -847.34r     -1,035.22r
       5月     +311.31        +255.91r
       4月   +1,002.05r     +1,087.47r 
       3月     -428.47        -514.17r
       2月     +965.53        +924.28r
       1月     +641.86        +603.80r   
     
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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