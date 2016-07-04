表格：外资及陆资在台股买超63.65亿台币，连五日买超共371.01亿台币

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透台北7月4日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超63.65亿台币，连五个交易日买 超共计371.01亿台币；上交易日修正后为买超126.19亿台币。 三大法人今日合计买超78.84亿台币，上交易日修正后为买超100.79亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 7/4 +63.65 +78.84 7/1 +126.19r +100.79r 本月累计 +189.85 +179.63 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。