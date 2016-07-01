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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 15:38 BJT

全球金市：金价有望连续第五周上涨，银价跳升至22个月高位

美国期金 涨1%触及盘中最高每盎司1,339美元。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes称，金价的上行涨势只是英国公投退欧后涨势的惯性反应。

现货银 突破每盎司19美元触及2014年9月以来最高，今日稍早达到19.40美元高位，最新涨2.4%至19.14美元。银价本周已涨逾8%，有望录得2013年8月以来最大周线涨幅。

现货铂金 触及5月18日以来最高，料将录得4月底以来最佳周线涨幅。最新涨0.4%至1,024.49美元。

现货钯金 有望录得3月初以来最佳周线表现，触及5月13日以来最高，但最新跌1%至588.95美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 于春红/张荻)

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