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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 15:37 BJT

澳洲股市：连三涨收高，英国脱欧后的多数跌幅已告收复

路透悉尼7月1日 - 澳洲股市周五连续第三个交易日上扬，先前因英国公投脱欧所引发的跌幅，大多已经收复。

S&P/ASX 200指数 上涨13.23点，或0.25%，收报5,256.6，为一周高点。

澳洲股市指标指数本周共涨2.6%。(完)

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