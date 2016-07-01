表格：外资在韩国股市买超2,536亿韩元，连续第三日买超

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
路透首尔7月1日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在 韩国股市买超2,536亿韩元，为连续第三个交易日买超，期间累计买超规 模为7,153亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 7月 1日 253.6 -91.7 206.0 ^6月30日 403.4 -248.6 38.2 6月29日 58.3 -63.3 -22.4 6月28日 -368.0 154.2 167.5 6月27日 -237.2 408.2 -216.4 6月24日 -149.8 55.3 34.9 6月23日 29.1 189.1 -264.7 6月22日 30.0 172.9 -250.8 6月21日 -110.0 -30.4 90.8 6月20日 20.7 116.1 -181.2 6月17日 -98.1 56.9 -7.2 6月16日 42.3 -209.6 116.4 6月15日 -21.1 -57.2 168.1 6月14日 -105.3 -180.6 226.9 6月13日 -146.9 -73.8 173.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 253.6 -91.7 -206.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 3,955.3 -1,262.6 -3,694.9 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2