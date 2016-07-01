金属期市：铜价料连续第三周上涨，锌价触及逾一年新高

上海期货交易所主力期铜合约 收跌0.2%，至每吨37,440元人民币。

“英国公投退欧，以及市场对于利率将维持低位的预期，对大宗商品利好，包括铜和锌等，”新加坡大华银行的Alan Liew称。

英国和中国放松货币政策的可能性扶助人气。

英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。

指标三个月期锌 周五最高涨1.1%至每吨2,128美元，为2015年6月12日以来最高。

根据国际铅锌研究小组(ILZSG)，截至4月底，全球锌库存为大约150万吨。分析师预计，今年全球锌需求为大约1,400万吨。

在LME监控的仓库中，锌库存达到44.3175万吨，至3月中来最高水准。

交易商表示，近几周的价格升幅大部份是因为基金买入，阻力位预计在大约2,180美元，此为费波纳奇回档技术位。

不过，分析师表示，矿山关闭造成精炼锌存在实实在在的供应短缺，这从加工精炼费用中反映出来，CRU表示，加工费用目前降至每吨110美元，今年初时为140美元。(完)

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