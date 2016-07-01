金属期市：铜价料连续第三周上涨，锌价触及逾一年新高

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
上海期货交易所主力期铜合约 收跌0.2%，至每吨37,440元人民币。
“英国公投退欧，以及市场对于利率将维持低位的预期，对大宗商品利好，包括铜和锌等，”新加坡大华银行的Alan Liew称。
英国和中国放松货币政策的可能性扶助人气。
英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。
指标三个月期锌 周五最高涨1.1%至每吨2,128美元，为2015年6月12日以来最高。
根据国际铅锌研究小组(ILZSG)，截至4月底，全球锌库存为大约150万吨。分析师预计，今年全球锌需求为大约1,400万吨。
在LME监控的仓库中，锌库存达到44.3175万吨，至3月中来最高水准。
交易商表示，近几周的价格升幅大部份是因为基金买入，阻力位预计在大约2,180美元，此为费波纳奇回档技术位。
不过，分析师表示，矿山关闭造成精炼锌存在实实在在的供应短缺，这从加工精炼费用中反映出来，CRU表示，加工费用目前降至每吨110美元，今年初时为140美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/刘秀红；审校 于春红)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2