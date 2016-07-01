版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 15:50 BJT

标题新闻：意大利6月PMI从前月的52.4升至53.5，订单、产出和就业分项指数均走升--Markit

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐