人民币衍生品：远期购汇减少美元掉期下行，季度初美元流动性改善

路透北京7月1日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周五下行，延续本周走低趋势。交易员称，月初远期购汇有了新的额度，但未见客盘大额远期购汇，或与之前监管层指导有关；加上大行卖压亦有所增加，共同压低掉期曲线。本周掉期总体交投较为活跃。

他们并表示，月初美元流动性较为宽松，隔夜美元拆借利率亦小幅回落，美元买盘集中在短期，三个月以上的中长端美元流动性相对匮乏；而各行长端美元出让意愿不足，也与额度较少有关。

“因为过了季度末，美元的流动性有所改善，比人民币还要宽松。”一外资行交易员称，“之前大家对季度末的资金有些储备，现在大家的需求不大了，供求也较为平衡。”

北京时间15:30，境内元/人民币一周期掉期 报17.2点，一个月期 报65点，一年期 报720点，较上周五分别下行44.1%、11.88%、和下跌5.79%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为3.850/4.550，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.550/4.150，较上周五明显下滑，仍处于年内低点。

中国银行间市场周五资金宽松，平稳跨季后市场流动性供给充足，非银机构融入亦一改前期困难局面；同时央行公开市场逆回购操作规模亦随之缩量，虽现单日净回笼但对市场并无影响，预计短期内偏松格局将得以维持。 `