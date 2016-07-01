人民币衍生品：远期购汇减少美元掉期下行，季度初美元流动性改善

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
路透北京7月1日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周五下行，延续本周走低趋势。交易员称，月初远期购汇有了新的额度，但未见客盘大额远期购汇，或与之前监管层指导有关；加上大行卖压亦有所增加，共同压低掉期曲线。本周掉期总体交投较为活跃。
他们并表示，月初美元流动性较为宽松，隔夜美元拆借利率亦小幅回落，美元买盘集中在短期，三个月以上的中长端美元流动性相对匮乏；而各行长端美元出让意愿不足，也与额度较少有关。
“因为过了季度末，美元的流动性有所改善，比人民币还要宽松。”一外资行交易员称，“之前大家对季度末的资金有些储备，现在大家的需求不大了，供求也较为平衡。”
北京时间15:30，境内元/人民币一周期掉期 报17.2点，一个月期 报65点，一年期 报720点，较上周五分别下行44.1%、11.88%、和下跌5.79%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为3.850/4.550，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.550/4.150，较上周五明显下滑，仍处于年内低点。
中国银行间市场周五资金宽松，平稳跨季后市场流动性供给充足，非银机构融入亦一改前期困难局面；同时央行公开市场逆回购操作规模亦随之缩量，虽现单日净回笼但对市场并无影响，预计短期内偏松格局将得以维持。 `
中人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，波动区间较窄；中间价下挫，CEFTS指数再创新低。交易员称，隔夜英镑下跌致隔夜美指小升，拉低人民币中间价。由于今日月初和周五因素叠加，早盘成交缩量。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2