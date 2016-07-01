欧洲汇市：英镑下跌，因预计英国降息英债收益率跌至纪录低位

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
英镑兑美元 跌至1.3290，距离周一触及的31年低点1.3122不远。英镑兑欧元 走软至0.8360，周四曾创下2014年3月以来的最低位0.83845英镑。
“英国央行总裁卡尼准备好在夏季降息，因英国经济承受巨大压力，已经导致短期英国公债收益率跌到负值，”摩根士丹利的汇市策略部门主管Hans Redeker说道，他预计英镑将走低，英国利率将下调。
全球主要大银行都预估，英镑料跌至1.20美元。自上周五以来，对于年末时的英镑汇价预估已经下调了最多0.30美元。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦 审校 于春红/张荻)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港