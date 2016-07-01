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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 16:07 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因预计英国降息英债收益率跌至纪录低位

英镑兑美元 跌至1.3290，距离周一触及的31年低点1.3122不远。英镑兑欧元 走软至0.8360，周四曾创下2014年3月以来的最低位0.83845英镑。

“英国央行总裁卡尼准备好在夏季降息，因英国经济承受巨大压力，已经导致短期英国公债收益率跌到负值，”摩根士丹利的汇市策略部门主管Hans Redeker说道，他预计英镑将走低，英国利率将下调。

全球主要大银行都预估，英镑料跌至1.20美元。自上周五以来，对于年末时的英镑汇价预估已经下调了最多0.30美元。（完）

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