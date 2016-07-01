版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 1日 星期五 16:02 BJT

标题新闻：行业人士称北海布兰特原油8月装运量料约11.6万桶/日，高于7月规划中的9.7万桶/日

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐