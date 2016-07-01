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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 16:29 BJT

中国新债：青海下周五招标发行26.15亿元专项地方债，期限3-10年

路透北京7月1日 - 中国青海省财政厅周五公告，将于下周五（8日）招标发行总额26.1501亿元人民币的专项地方债，包括三、五、七和10年四个期限。

上述债券为该省今年第二批专项债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期

专项债券 三年 5.4801 7月8日9:30-10:10 7月11日

五年 7.59

七年 7.59

10年 5.49

小计 26.1501

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，2016年中国已发行地方债约为3.4万亿元。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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