版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 16:36 BJT

《全球汇市》日圆全线大幅走升，受避险需求提振

英镑/欧元尽管在周四创下2014年3月来最低，但今日跌势没有这么剧烈。
    
    “据称欧元区比较易受英国退欧影响，但欧元并没有下跌得很厉害，这或许是因为退欧
影响尚不明确，”SMBC日兴证券驻东京的资深分析师Makoto Noji称。

    “但考虑到欧元区将受英镑升值的冲击，因此经济可能将受挫。当情势更趋明朗时，市
场可能将开始消化这一点，”他说。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1108  1.1104  +0.04  +2.28  1.0860
    美元/日圆            102.57  103.25  -0.66 -14.74  120.30
    欧元/日圆         113.98  114.60  -0.54 -12.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9755  0.9759  -0.04  -2.63  1.0018
    英镑/美元            1.3293  1.3306  -0.10  -9.80  1.4738
    美元/加元            1.2926  1.2923  +0.02  -6.60  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6686  6.6684  +0.00  +1.53  6.5680
    澳元/美元            0.7476  0.7450  +0.35  +2.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7163  0.7130  +0.46  +4.95  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0840  1.0837  +0.03  -0.42  1.0886
    欧元/英镑         0.8353  0.8340  +0.16 +13.38  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4091  9.3933  +0.17  +2.60  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3687  8.3611  +0.09  -5.33  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/刘秀红/于春红/孙茉莉 审校 张明钧/张荻/郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐