《全球汇市》日圆全线大幅走升，受避险需求提振

英镑/欧元尽管在周四创下2014年3月来最低，但今日跌势没有这么剧烈。 “据称欧元区比较易受英国退欧影响，但欧元并没有下跌得很厉害，这或许是因为退欧 影响尚不明确，”SMBC日兴证券驻东京的资深分析师Makoto Noji称。 “但考虑到欧元区将受英镑升值的冲击，因此经济可能将受挫。当情势更趋明朗时，市 场可能将开始消化这一点，”他说。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1108 1.1104 +0.04 +2.28 1.0860 美元/日圆 102.57 103.25 -0.66 -14.74 120.30 欧元/日圆 113.98 114.60 -0.54 -12.64 130.47 美元/瑞郎 0.9755 0.9759 -0.04 -2.63 1.0018 英镑/美元 1.3293 1.3306 -0.10 -9.80 1.4738 美元/加元 1.2926 1.2923 +0.02 -6.60 1.3839 美元/离岸人民币 6.6686 6.6684 +0.00 +1.53 6.5680 澳元/美元 0.7476 0.7450 +0.35 +2.76 0.7275 新西兰元/美元 0.7163 0.7130 +0.46 +4.95 0.6825 欧元/瑞郎 1.0840 1.0837 +0.03 -0.42 1.0886 欧元/英镑 0.8353 0.8340 +0.16 +13.38 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4091 9.3933 +0.17 +2.60 9.1705 美元/挪威克朗 8.3687 8.3611 +0.09 -5.33 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王洋/刘秀红/于春红/孙茉莉 审校 张明钧/张荻/郑茵)