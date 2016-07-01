更新版 1-中国汇市：人民币震荡收贬至逾五年半新低，交投静淡午后机构倒量增加

* 人民币缩量收贬至逾五年半新低 * 中间价下挫，CFETS指数再创新低 * 月初和周五因素叠加，交投淡静 * 但午后机构倒量增加 * 今日公布的制造业PMI对汇价无明显影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周五较上日收盘价 震荡收贬，并创逾五年半收盘新低；中间价下挫，CEFTS指数再创新低。 交易员称，隔夜英镑下跌致隔夜美指小升，拉低人民币中间价；而月初和 周五因素叠加致使成交缩量，但午后机构倒量增加。 他们并指出，月初客盘购汇量不大，也未见大量结汇，市场整体交投 静淡，金融机构的投机力量较多；近期人民币虽然暂时趋稳，但下半年仍 有贬值压力。 “今天机构的交投意愿不是很强，经历了昨天的大波动都伤掉了。” 一股份行交易员称，“没什么行情，下午机构就开始倒量了。” 亦有股份行交易员称，上半年人民币已经稳很久了，下半年风险可能 比较大，英国可能还有降息，后续还有风险的发酵。 今日公布的中国官方和财新PMI数据对汇市并无明显影响。中国6月官 方制造业PMI降至50.0，非制造业PMI小幅回升；财新6月中国制造业PMI连 续三个月下滑至48.6。而三个PMI中就业分项齐齐下降，表明正面临经济 下行压力不减而就业压力陡增的现实困境。 中国央行副行长张涛周五称，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的 货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境,利率市 场化和人民币汇率形成机制进一步完善提高了应对冲击的能力。 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指 数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌 至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。 中国外汇交易中心周五称，其计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币 汇率指数 为95.02，较上月末贬值2.19%。 全球汇市方面，日圆兑美元、欧元和英镑周五大幅攀升，因路透一则 有关欧洲央行(ECB)目前未考虑放松购债比例规则的报导以及政治不确定 性激发了对于避险资产的需求。 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.6582 6.6433 -0.22% XS> 中间价 6.6496 6.6312 -0.28% 成交额<CNYSPTVOL=CF 170.59亿美 229.41亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 110 日低6.6594 日高6.64 84 今年以来升贬幅度 -2.47% 2005年汇改以来升贬 24.31% 幅度 一年期美元/人民币掉 680 期 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6708 6.67 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.82 6.8175 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16= CFXS为6.6581；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上 午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以 增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘 前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近 2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)