台湾汇市：台币放量连四日收涨，外资大举汇入惟进口商买汇收敛升幅

* 台币兑美元放量连四日收涨

* 外资汇入惟进口商进场买汇

* 短线维持区间偏升整理格局

* 下周台币区间暂看32.00-32.35

路透台北7月1日 - 台币兑美元 周五放量收升，并录得连四日涨势，本周累计上涨0.88%。汇银人士表示，央行如预期降息半码，并未拖累台币走弱，而台股连日急弹及外资汇入皆支撑台币续强，并利于短线维持区间偏升整理格局，惟进口商也大量逢低承接美元令今日升幅收敛。

他们并指出，随着市场对英国退欧的担忧明显缓解，多数亚洲地区股汇齐扬至公投前价位，英国退欧并未对金融市场造成大动荡。不过若下周美国公布的6月非农就业数据优于预期，将支撑国际美元转强，恐成台币续涨的隐忧。

〞老大（央行）降息，外资还是汇入，但台币涨势会慢慢收敛。〞一位大型公营银行交易员说。

台湾央行周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间，以备“不时之需”。

另一大型汇银主管称，欧系外资因欧洲地区风险较大，资金大批汇入并转进台股，预估连两日来外资净汇入金额合计超过6亿美元，加上今日进口商也进场大买美元，成交量能才会明显放大。

汇银人士指出，目前外资偏多操作台股期现货，周五外资连续第二日买超台股逾百亿台币，且连四日买超金额已逾300亿台币，同时并增持台股期货净多单部位至6.87万口，续探新高水位，市场预期外资有望持续汇入。

台湾股市 周五连续第四日收涨。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超123.94亿台币，连四个交易日买超共计305.11亿台币。

今日台币兑美元实质价位在32.172-32.320间波动，上日区间为32.258-32.309。交易员预估，下周台币区间在32.000-32.350。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.099/32.159，上日收在32.150。

多数新兴亚币周五上涨，本周将录得周线涨幅，因在英国脱欧公投给市场带来打击后，投资者对高风险资产的需求继续缓慢回升 。其中韩元 收涨0.6%报1,145；韩元本周升值3%，创2011年10月底以来最大单周升幅。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.218 32.286 32.172-32.320 32.250 11.32 7.28 司 元太外汇经纪公 32.218 32.284 32.175-32.269 32.250 3.04 3.025 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.160/-0.130 -0.100/-0.060 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜/罗两莎；; 审校 张喜良)