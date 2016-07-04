台湾经济指标预测--7月4日至8月19日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 7月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1620 外汇存底 6月 -- 4,334.32亿美元 7/5 0830 消费者物价指 6月 +0.94%* +1.24% 数(CPI) 7/8 1600 出口 6月 -2.6%* -9.6% * 7月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/20 1600 外销订单 6月 -- -5.8% 年变动率 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.96% 7/22 1600 工业生产指数 6月 -- +1.89% * 7月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/25 1620 M2年增率 6月 -- +4.14% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差207.2亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- -0.68% (统计值) (第一季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。