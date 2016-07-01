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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 18:39 BJT

东南亚股市：多数收高，风险偏好持续改善

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   364.82     1.03   +0.28   +9.61   332.82
    新加坡                     2846.37     5.44   +0.19   -1.26  2882.73
    马来西亚                  1646.22    -7.86   -0.48   -2.73  1692.51
    印尼                      4971.58   -45.07   -0.90   +8.24  4593.01
    菲律宾                     7830.35    34.10   +0.44  +12.63  6952.08
    越南                        640.30     8.04   +1.27  +10.58   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/蔡美珍；审校 于春红/高琦)

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