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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 19:15 BJT

基金产业：英国公投退欧引发股票基金“赎回高峰日”--美银美林

欧洲股票基金流出资金53亿美元，为2014年10月以来最大单周流出，且是连续第21周流出。英国股票基金流出6亿美元，新兴市场股票基金流出13亿美元。报告称过去10周中英国股票基金有九周为资金流出。

美银美林表示，债券基金流出14亿美元，创下1月来最大净流出规模，其中高收益债基金外流最严重，达34亿美元。新兴市场公债基金流出较少。

在避险风潮的带动下，贵金属基金获得21亿美元的资金流入，为2月以来最大单周净流入。此外货币市场基金流入38亿美元。(完) (编译 张明钧/王洋; 审校 郑茵)

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