基金产业：英国公投退欧引发股票基金“赎回高峰日”--美银美林

中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
欧洲股票基金流出资金53亿美元，为2014年10月以来最大单周流出，且是连续第21周流出。英国股票基金流出6亿美元，新兴市场股票基金流出13亿美元。报告称过去10周中英国股票基金有九周为资金流出。
美银美林表示，债券基金流出14亿美元，创下1月来最大净流出规模，其中高收益债基金外流最严重，达34亿美元。新兴市场公债基金流出较少。
在避险风潮的带动下，贵金属基金获得21亿美元的资金流入，为2月以来最大单周净流入。此外货币市场基金流入38亿美元。(完) (编译 张明钧/王洋; 审校 郑茵)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调