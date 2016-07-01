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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 19:52 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势上涨，追随豆油市场的升势

路透吉隆坡7月1日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，为四个交易日内第二日上涨，因豆油表现上佳，在尾盘给予棕榈油提振，不过本日稍早马币走强对棕榈油构成压力。

指标9月棕榈油期货 收高0.3%至每吨2,359马币。本周棕榈油连续第四周收跌。

成交量为28,711口，低于2015年的日均交易量44,600口。

“现在棕榈油追随外部市场而上涨，”一位交易员谈及傍晚时的交投表示。盘中棕榈油因马币走强而下跌。

马币兑美元上涨0.7%至3.9960。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油 上涨1.1%，大连商品交易所9月豆油 上涨1.9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 郑茵)

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