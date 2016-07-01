国际油市：燃料油市场走弱，但7月开局好于6月

路透新加坡7月1日 - 新加坡燃料油市场周五走软，现货贴水和近月跨月价差扩大，行业消息人士称，因为卖压再现。

消息人士称，报告称普氏窗口达成两宗380-cst燃料油现货交易，较新加坡报价贴水范围在每吨2-2.50美元。总计成交4万吨。

消息人士称相比之下，周四在普氏窗口成交了三笔现货，贴水为每吨1-2美元。

因此，估计对新加坡报价的现货贴水FO380-SIN-DIF周五下跌0.77美元，报每吨2.34美元。

新加坡的一位交易员称，7月/8月跨月价差在7月第一个交易日“受创下跌”，因买兴疲弱且卖压显现。

行业消息人士表示，尽管燃料油市场周五承受下跌压力，但实货和期货相比上月同期表现均要更胜一筹，因需求强劲，且由于套利机会有限且产量下降，供应也出现收紧。

380-cst燃料油较新加坡报价的现货价差比6月1日时的每吨贴水4.28美元，缩窄了1.94美元。

在互换市场，近月跨月价差的正价差 也缩窄至每吨2美元，6月1日时为每吨贴水3.50美元。

同样，近月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差周五持稳在略低于每吨贴水5美元，由6月1日时的8.66美元稳步上升。

沙特阿美和艾克森美孚的合资炼厂Samref标售8万吨高硫燃料油，交货日期为7月24-28日，自红海港口Yanbu启运。该项标购已于周四截标。

印度Mangalore炼厂和Petrochemicals Limited出售4万吨减压柴油(VGO)给壳牌石油，价格较迪拜原油报价每吨升水1美元。8月1-10日在新芒格洛尔港交货。

新加坡现货市场据报有三笔交易达成。(完)

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