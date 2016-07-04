重温稿-台湾货币市场：提存期末短率走低，因央行降息且月初宽松效应

* 提存期末短率走低 * 因央行降息且月初宽松效应 * 短票和债券附买回利率同步走跌 记者 高洁如 路透台北7月1日 - 台湾银行间拆款利率周五下跌，因央行降息后引导短率下行。资金 调度人员指出，央行将隔拆利率订在0.18%，较先前下跌2基点，算是符合预期，这也令短率 同步走低。 金融机构资调人士表示，今日虽是提存期最后一日，不过也是7月的第一个交易日，资 金由紧转松；加以央行降息后同步调降短率，令市场利率全数向下。 〞之前我太紧张，拆入太多，今天积数太大了，〞一位中型银行交易员说。 他们称，今日隔拆利率因央行引导在0.18%，目前少有银行会去尝试异于0.18%的利率， 多是在一周-二周的利率上稍有变动。一般而言，走低的幅度约是2基点。 台湾央行周四召开季度理监事会议，一如预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现 率降至1.375%。此为连续第四季降息半码。 台湾银行间隔夜拆款利率周五开盘报0.18%，上日收报0.209%。该开盘价向来为大型公 股行库被台湾央行授意承作。 台湾央行周五表示，开放银行每日例行申购28、91和182天期的定存单，利率各调降7基 点，至0.59%、0.65%和0.77%。 台湾央行周五称，下周二(5日)将发行的14天定期存单利率为0.23%，下调2个基点。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.218 32.286 台湾加权股价指数<.TWII 8,738.24 8,666.58 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.209% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.210% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.200-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.370% **短票利率也下跌** 短票方面，交易员表示，今日大致反应了回到月初的宽松效应，短票利率回到5月间低 位0.30%左右的水位，较上日半年报结算日在0.35-0.36%的平均水位已明显走低。 〞我昨天还做了0.37%，今天喊0.30%我才不做呢！〞一家中型银行交易员说。 也有票券商表示，0.30%的利率是5月间大型银行曾经开出的利率，也有大量成交。当时 央行还未降息，因此估计这个利率应是大部分银行都能同意的水位。 今日与银行成交的30天自保短票利率周五成交在0.28-0.30%，上日在0.35-0.37%。 交易员并认为，展望未来，央行的利率仍有调降空间，因此预估0.30%的短票利率水位 会再向下行。 根据路透周五的调查显示，六家金融机构预估，7月提存期的短票利率区间料落在0.28- 0.305%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.357%，区间为0.29-0.37%，成 交量31.92亿台币；前日加权平均利率为0.365%，区间为0.35-0.38%，成交量61.26亿台币。 台湾央行周五发行1,565.5亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额1,488亿台币，存 单发行余额增77.5亿。 下周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，分别为：周一6,577.80亿、周二2,035亿、 周三3,802.50亿、周四14亿及周五8亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为负21亿台币，累计至周日超额准备1兆2,672 亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,786亿台币。 **债券RP利率走低** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，回到月初资金宽松，且因为央行宣布降息半 码、调低隔拆利率2基点，不少证券商和银行同等幅度地调低了债券附买回利率。 一位票券商交易员表示，尤其是今日回到月初，又是提存期的最后一个交易日，很多家 银行的超额准备爆增。在消化积数的考量下，今日有资金需求的人议价能力都很高，利率走 跌幅度明显。 〞其实今天利率很乱，又是月初，要看之后大家怎么调整牌告，〞一位大型票券商交易 员说，因先前月底时利率偏高，使得今日与银行承做的利率大幅走跌约10基点。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率下行约2基点，与银行承作的公债RP利 率则主要成交在0.30-0.31%，上日在0.32-0.33%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利 率则在0.36-0.37%，上日在0.37-0.38%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25% ，上日在0.23-0.28%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.25-0.26%左右，上日0.35 -0.37%左右。(完) (审校 乔艳红)