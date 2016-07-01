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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 21:34 BJT

美国热股：美光季度营收依然不佳，公司准备裁员

路透7月1日 - 记忆体芯片(晶片)制造商美光 表示，将通过裁员和缩减项目数量等措施来降低成本。由于持续不利的市场状况，该公司在今年扭转局面的希望破灭。

美光股价周四收报13.76美元，周五早盘急挫逾7%，报12.76美元。(完)

(编译 郑茵 审校 李军)

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