国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至22个月低点，受供给过剩拖累

中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透新加坡7月1日 - 亚洲汽油裂解价差跌至每桶3.69美元的22个月低点，交易员表示这表明供给过剩在月初对价格构成压力。通常7月是需求高峰季。
尽管市场低迷，Emirates National Oil Company(ENOC)周四今年首次在新加坡市场上出售一艘汽油船货，该公司将汽油业务拓展到亚洲。
ENOC周五未进一步出售船货，交易员预计该公司将在现货市场上更加活跃，因其已经在新加坡存储油品。
“可能会有迪拜办公室要求ENOC拓展业务的压力，但我认为时机不好，因调和油品的利润率不好，”一位在新加坡的交易员说。
亚洲石脑油裂解价差从两周半低点反弹，来到两日高位每吨44.18美元。不过交易员表示供给充足。
他们估计，下个月从西方，包括欧洲和地中海，到岸亚洲的船货约为80万吨。
该数量可能会超过100万吨，因距离统计8月到岸西方船货还有一段时间。
交易员表示，预计下个月的到岸量将大幅低于今年上半年150万吨的月均量，不过只有低于100万吨，亚洲才能摆脱供给过剩进一步恶化的态势。
交易员表示，北亚的裂解装置维护和一些液化石油气替代石脑油，也损及需求。
另外，印度7月石脑油出口预计较6月稍稍增加。
新加坡现货市场上，贡渥以每桶56.00美元向壳牌出售一艘船期为7月16-20日的95号汽油船货。
维多以每桶53.40美元向兴隆出售一艘船期为7月16-20日的92号汽油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 李军)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
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