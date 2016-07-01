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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 21:36 BJT

美国热股：甲骨文被判向惠普企业赔偿30亿美元

路透7月1日 - 甲骨文 发言人周四表示，在一个有关惠普Itanium服务的诉讼案件中，加州一陪审团责令甲骨文向惠普企业(HPE) 支付30亿美元赔偿。

甲骨文股价周四收报40.93美元，周五早盘大跌1.6%。

惠普企业股价周四收报18.27美元，周五早盘上扬1.6%。(完)

(编译 郑茵 审校 李军)

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