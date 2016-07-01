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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 21:37 BJT

美国热股：迪士尼将收购美国职业棒球大联盟旗下视频公司33%股权

路透7月1日 - 彭博新闻援引消息人士报导称，媒体公司暨主题公园运营商迪士尼 同意购买美国职业棒球大联盟旗下视频公司MLB Advanced Media的33%股权，交易对该项业务的估值约为35亿美元。

迪士尼股价周四收报97.82美元，周五早盘小涨0.1%，报97.92美元。(完)

(编译 郑茵 审校 李军)

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