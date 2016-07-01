国际油市：亚洲柴油市场持坚，但来自中国的供给或冲击市场

中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透新加坡7月1日 - 亚洲柴油裂解价差周五小跌0.05美元至每桶12.35美元，之前该价差在前一日冲至逾六个月高位，受韩国和台湾一些炼厂因进行设备维护而产量减少的提振。
6月有大约190万吨柴油从亚洲和中东运往欧洲，给予亚洲卖家们除了东方以外另一个市场。
不过焦点仍在中国之上。该国有大量出口冲击市场的能力。
5月中国柴油出口达到近150万吨，比4月高出大约23.4万吨或19%。
不过印度出口减少缓解了这一冲击。该国5月柴油出口144万吨，比4月低32%。
JBC Energy在一份日报中称，中国经济放缓可能会影响国内的销量，或造成日需求量有5万桶的降幅。
新加坡现货市场的柴油交易陷入停滞。在6月28-29日，柴油总计成交达到180万桶的高位。
但出现了本周第一宗航煤现货交易。
兴隆以每桶贴水0.20美元出售了11万桶船期为7月18-22日的航煤。(完)
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(编译 王洋; 审校 李军)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调