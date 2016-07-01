国际油市：亚洲柴油市场持坚，但来自中国的供给或冲击市场

路透新加坡7月1日 - 亚洲柴油裂解价差周五小跌0.05美元至每桶12.35美元，之前该价差在前一日冲至逾六个月高位，受韩国和台湾一些炼厂因进行设备维护而产量减少的提振。

6月有大约190万吨柴油从亚洲和中东运往欧洲，给予亚洲卖家们除了东方以外另一个市场。

不过焦点仍在中国之上。该国有大量出口冲击市场的能力。

5月中国柴油出口达到近150万吨，比4月高出大约23.4万吨或19%。

不过印度出口减少缓解了这一冲击。该国5月柴油出口144万吨，比4月低32%。

JBC Energy在一份日报中称，中国经济放缓可能会影响国内的销量，或造成日需求量有5万桶的降幅。

新加坡现货市场的柴油交易陷入停滞。在6月28-29日，柴油总计成交达到180万桶的高位。

但出现了本周第一宗航煤现货交易。

兴隆以每桶贴水0.20美元出售了11万桶船期为7月18-22日的航煤。(完)

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