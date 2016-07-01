全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第八日，所有船型需求均强劲

路透7月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五继续上扬，为连续第八个交易日上升，因所有船型的运输需求均强劲。

整体乾散货运价指数 上升17点或2.58%，报677点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升34点，或3.41%，报1,030点。日均获利升243美元，报7,353美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升29点，或4.38%，报691点。日均获利增加232美元，报5,528美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上升8点，报627点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报344点。(完)