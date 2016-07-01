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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 22:39 BJT

标题新闻：俄罗斯和OPEC新任秘书长8月1日后将恢复会谈，旨在讨论全球油市而非协同行动-俄能源部

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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