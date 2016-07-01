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市场报道 | 2016年 7月 2日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因预计美国丰收

路透芝加哥7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，交易商表示，因预报天气良好，这将有助美国中西部作物生长，提振丰收预期。

CBOT玉米期货 本周下跌4.5%。

Informa Economics预期2016/17年美国玉米产量达到145.31亿蒲式耳，高于美国农业部预期的144.30亿蒲式耳。

小麦市场走弱，为玉米市场带来利空基调。

CBOT-7月玉米 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳3.53美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为325,412口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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