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债券 | 2016年 7月 4日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：30年期公债收益率触及1950年代以来最低，价格劲升

* 美国30年期公债收益率触及至少60年来最低水准
    * 6月美国公债回报为17个月来最高
    * 公债价格缩减升幅，此前ISM制造业数据好于预期
    * 美联储副主席费舍尔称监控英国退欧对美国的影响

    路透纽约7月1日 - 美国公债市场周五上涨，30年期公债收益率触及1
950年代以来最低，因预计全球经济成长疲弱和主要央行将出台更多刺激
政策，全球投资者纷纷买入公债。
    
    周五成交清淡，美国债市提早在1800 GMT收盘，因周一为美国独立纪
念日假期，债市将休市一天。
        
    上周英国公投决定离开欧盟，震惊市场，引发美国公债得到大量避险
买需提振，根据一项由美银美林编纂的指数显示，6月美国公债总回报达2
.325%。
        
    6月美国公债创下2015年1月以来最好表现的一个月，轻松地跑赢录得
0.26%的升幅的美股标普500指数 。

    “英国退欧对经济成长和全球利率造成巨大影响，”SG Corporate &
 Investment Banking利率分析师Bruno Braizinha说。
    
    指标10年期公债 价格上涨10/32，收益率报1.456%，下跌
超过3个基点，稍早几乎追平其纪录低位1.381%。
    
    30年期公债 在周五稍早海外交易时段触及2.189%。根据
美银美林的数据，这是1950年代以来最低水准。
    
    30年期公债价格收盘大涨1-17/32，收益率报2.241%，日内下跌近7个
基点。该收益率周线跌幅势将创下2014年12月来最大。
    
    一些分析师预期美债收益率不会进一步大幅下跌。
    
    “10年期美债收益率要跌穿1%，需要另一个惊人的消息，”U.S. Ban
k Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail说。
        
    在美国供应管理协会(ISM)周五公布美国6月制造业指数意外上升至20
15年2月来最高水平后，美国公债价格缩减升幅。
    
    英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出
欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。 
        
    美联储副主席费舍尔称周五向CNBC表示，美联储在监控英国退欧带来
的影响，近几周美国经济显示改善的迹象。

    -----------------------1839 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债   100-14/256   0.5973    　  0.007 
    五年期公债   100-150/256  1.0042       -0.012 
    10年期公债  101-140/256  1.456        -0.036 
    30年期公债  105-160/256  2.2406       -0.068(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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