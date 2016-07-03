重温稿-美国债市：30年期公债收益率触及1950年代以来最低，价格劲升

* 美国30年期公债收益率触及至少60年来最低水准 * 6月美国公债回报为17个月来最高 * 公债价格缩减升幅，此前ISM制造业数据好于预期 * 美联储副主席费舍尔称监控英国退欧对美国的影响 路透纽约7月1日 - 美国公债市场周五上涨，30年期公债收益率触及1 950年代以来最低，因预计全球经济成长疲弱和主要央行将出台更多刺激 政策，全球投资者纷纷买入公债。 周五成交清淡，美国债市提早在1800 GMT收盘，因周一为美国独立纪 念日假期，债市将休市一天。 上周英国公投决定离开欧盟，震惊市场，引发美国公债得到大量避险 买需提振，根据一项由美银美林编纂的指数显示，6月美国公债总回报达2 .325%。 6月美国公债创下2015年1月以来最好表现的一个月，轻松地跑赢录得 0.26%的升幅的美股标普500指数 。 “英国退欧对经济成长和全球利率造成巨大影响，”SG Corporate & Investment Banking利率分析师Bruno Braizinha说。 指标10年期公债 价格上涨10/32，收益率报1.456%，下跌 超过3个基点，稍早几乎追平其纪录低位1.381%。 30年期公债 在周五稍早海外交易时段触及2.189%。根据 美银美林的数据，这是1950年代以来最低水准。 30年期公债价格收盘大涨1-17/32，收益率报2.241%，日内下跌近7个 基点。该收益率周线跌幅势将创下2014年12月来最大。 一些分析师预期美债收益率不会进一步大幅下跌。 “10年期美债收益率要跌穿1%，需要另一个惊人的消息，”U.S. Ban k Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail说。 在美国供应管理协会(ISM)周五公布美国6月制造业指数意外上升至20 15年2月来最高水平后，美国公债价格缩减升幅。 英国央行总裁卡尼周四表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出 欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。 美联储副主席费舍尔称周五向CNBC表示，美联储在监控英国退欧带来 的影响，近几周美国经济显示改善的迹象。 -----------------------1839 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-14/256 0.5973 0.007 五年期公债 100-150/256 1.0042 -0.012 10年期公债 101-140/256 1.456 -0.036 30年期公债 105-160/256 2.2406 -0.068(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)