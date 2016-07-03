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亚洲 | 2016年 7月 3日 星期日 11:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.65    +0.12    +0.15   1782374
    京东                21.31    +0.08    +0.38   8291555
    新浪              52.29    +0.42    +0.81    398203
    搜狐              37.74    -0.12    -0.32     97054
    网易             184.57    -8.65    -4.48   2119818
    百度             165.19    +0.04    +0.02   1775624
    
    台湾
    台湾积体电路       26.53    +0.30    +1.14   1354678
    联电                1.98    -0.01    -0.50    111882
    日月光              5.55    -0.03    -0.54    291232
    硅品精密           7.43    -0.23    -3.00    462787
    和信超媒体         2.40    -0.05    -2.11      1647
    友达                3.39    -0.10    -2.87    175925
    中华电信           36.60    +0.30    +0.83     45472
    台湾国际航电      42.47    +0.05    +0.12    749122
    
    香港
    中国移动           57.92    +0.02    +0.03    107274
    中国联通           10.45    +0.04    +0.38     36565
    中国电信           45.17    +0.18    +0.40      6200
    中芯国际            4.07    +0.02    +0.49      2891
    电讯盈科         6.79    -0.01    -0.15       121
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 王兴亚；审校 王丽鑫)

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