《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.65 +0.12 +0.15 1782374 京东 21.31 +0.08 +0.38 8291555 新浪 52.29 +0.42 +0.81 398203 搜狐 37.74 -0.12 -0.32 97054 网易 184.57 -8.65 -4.48 2119818 百度 165.19 +0.04 +0.02 1775624 台湾 台湾积体电路 26.53 +0.30 +1.14 1354678 联电 1.98 -0.01 -0.50 111882 日月光 5.55 -0.03 -0.54 291232 硅品精密 7.43 -0.23 -3.00 462787 和信超媒体 2.40 -0.05 -2.11 1647 友达 3.39 -0.10 -2.87 175925 中华电信 36.60 +0.30 +0.83 45472 台湾国际航电 42.47 +0.05 +0.12 749122 香港 中国移动 57.92 +0.02 +0.03 107274 中国联通 10.45 +0.04 +0.38 36565 中国电信 45.17 +0.18 +0.40 6200 中芯国际 4.07 +0.02 +0.49 2891 电讯盈科 6.79 -0.01 -0.15 121 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 王兴亚；审校 王丽鑫)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)