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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 14:09 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月28日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月28日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(613,792口)
    373,128   71,208   64,364  127,169  453,490  564,661  589,062   49,131  24,730
    
    较6月21日变动(未平仓合约：增加42,275口)
    
     14,303    5,112   18,965    7,387   21,571   40,655   45,648    1,620  -3,373
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       60.8     11.6     10.5     20.7     73.9     92.0     96.0      8.0     4.0
    
    各类交易商数量(总计为372家)
        190       89       85       57       66      289      206
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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