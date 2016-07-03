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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 14:08 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月28日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(184,257口)
     84,783   39,584    9,040   75,651  129,123  169,474  177,747   14,783   6,510
    
    较6月21日变动(未平仓合约：减少5,006口)
    
     -1,194   -1,168      344   -3,778   -3,484   -4,628   -4,308     -378    -698
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       46.0     21.5      4.9     41.1     70.1     92.0     96.5      8.0     3.5
    
    各类交易商数量(总计为278家)
        132       60       45       50       60      201      148
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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