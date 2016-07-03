CFTC报告：ICE棉花期货6月28日持仓报告(表)

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年6月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(184,257口) 84,783 39,584 9,040 75,651 129,123 169,474 177,747 14,783 6,510 较6月21日变动(未平仓合约：减少5,006口) -1,194 -1,168 344 -3,778 -3,484 -4,628 -4,308 -378 -698 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 46.0 21.5 4.9 41.1 70.1 92.0 96.5 8.0 3.5 各类交易商数量(总计为278家) 132 60 45 50 60 201 148 (完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L