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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 14:07 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月28日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月28日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,720,740口)
    510,395  206,156  518,308  600,141  907,925  1628844  1632389   91,896  88,351 
    
    较6月21日变动(未平仓合约：减少5,641口)
    
     -4,832    9,524  -15,116   12,646    2,849   -7,302   -2,743    1,661  -2,898
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.7     12.0     30.1     34.9     52.8     94.7     94.9      5.3     5.1
    
    各类交易商数量(总计为391家)
        131      112      164      100      118      324      320
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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