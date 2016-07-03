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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 14:06 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月28日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月28日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(397,489口)
    107,849  177,677   56,755  186,836  121,397  351,440  355,829   46,049  41,660
    
    较6月21日变动(未平仓合约：减少19,618口)
    
    -10,107    8,515      219  -12,026  -30,197  -21,914  -21,463    2,296   1,845
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.1     44.7     14.3     47.0     30.5     88.4     89.5     11.6    10.5
    
    各类交易商数量(总计为389家)
        116      127       94      110       96      289      266
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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