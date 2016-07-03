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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 14:05 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月28日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年6月28日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,333,078口)
    440,231  151,116  172,610  598,307  811,251  1211148  1134977  121,930 198,101
    
    较6月21日变动(未平仓合约：减少146,288口)
    
    -69,546  -29,776  -27,851  -46,460  -70,154 -143,857 -127,781   -2,431 -18,507
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.0     11.3     12.9     44.9     60.9     90.9     85.1      9.1    14.9
    
    各类交易商数量(总计为738家)
        193      113      169      263      344      540      566
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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