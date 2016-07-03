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市场报道 | 2016年 7月 3日 星期日 14:05 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月28日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年6月28日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(167,927口)
     53,692   73,506   18,227   83,357   60,873  155,276  152,606   12,651  15,321
    
    较6月21日变动(未平仓合约：减少47,602口)
    
    -10,147  -23,259  -21,670  -12,428     -427  -44,245  -45,356   -3,357  -2,246
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.0     43.8     10.9     49.6     36.2     92.5     90.9      7.5     9.1
    
    各类交易商数量(总计为278家)
         84      116       63       52       48      175      200
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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