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亚洲 | 2016年 7月 3日 星期日 12:53 BJT

金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

路透7月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.62%，报839.25点。

中国股市：沪综指小幅收升至三周新高，PMI数据回落推升流动性宽松预期

中国汇市：人民币震荡收贬至逾五年半新低，交投静淡午后机构倒量增加

香港股市：休市。

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巴西股市：指标股指Bovespa指数涨逾1%，不过全球最大的肉类加工商JBS 股价下跌限制大盘涨势，此前媒体误报巴西警方突袭该公司办公室。Bovespa指数 收盘上涨1.37%，报52,233.044点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因央行出手阻升，其走势落后于周边其他货币，此前墨西哥央行大幅升息。雷亚尔兑美元 收报3.2308/28，上日收报3.2126/33。

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南非股市：与其他新兴市场资产一起上涨，因投资者押注全球主要央行将维持低利率，以最小化英国退欧对全球经济造成的影响。指标Top-40指数 收盘上涨0.09%，报46,015.54点；大盘综合指数 收盘上涨0.27%，报52,357.5点。

南非汇市：兰特兑美元走坚，全球主要央行放宽政策前景提振风险意愿

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印度股市：NSE指数触及逾10个月最高，并创五周来最大周线涨幅，因预期雨季降雨良好及经济改革可望继续支撑汽车和消费类股。BSE指数 收盘上涨0.54%，报27,144.91点；NSE指数 收盘上涨0.49%，报8,328.35点。

印度汇市：卢比受当地股市带动上涨，因预计全球央行将宣布刺激举措，应对英国脱欧的冲击。卢比兑美元 收报67.315/67.325，上日收报67.52/67.53。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.27%，报933.32点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.2%，报484.38点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.3%，报63.8；卢布兑欧元 贬值0.08%，报71.06。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)

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