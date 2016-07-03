金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.62%，报839.25点。
中国股市：沪综指小幅收升至三周新高，PMI数据回落推升流动性宽松预期
中国汇市：人民币震荡收贬至逾五年半新低，交投静淡午后机构倒量增加
香港股市：休市。
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数涨逾1%，不过全球最大的肉类加工商JBS 股价下跌限制大盘涨势，此前媒体误报巴西警方突袭该公司办公室。Bovespa指数 收盘上涨1.37%，报52,233.044点。
巴西汇市：雷亚尔下跌，因央行出手阻升，其走势落后于周边其他货币，此前墨西哥央行大幅升息。雷亚尔兑美元 收报3.2308/28，上日收报3.2126/33。
============================================================================
南非股市：与其他新兴市场资产一起上涨，因投资者押注全球主要央行将维持低利率，以最小化英国退欧对全球经济造成的影响。指标Top-40指数 收盘上涨0.09%，报46,015.54点；大盘综合指数 收盘上涨0.27%，报52,357.5点。
南非汇市：兰特兑美元走坚，全球主要央行放宽政策前景提振风险意愿
=========================================================================
印度股市：NSE指数触及逾10个月最高，并创五周来最大周线涨幅，因预期雨季降雨良好及经济改革可望继续支撑汽车和消费类股。BSE指数 收盘上涨0.54%，报27,144.91点；NSE指数 收盘上涨0.49%，报8,328.35点。
印度汇市：卢比受当地股市带动上涨，因预计全球央行将宣布刺激举措，应对英国脱欧的冲击。卢比兑美元 收报67.315/67.325，上日收报67.52/67.53。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.27%，报933.32点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.2%，报484.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.3%，报63.8；卢布兑欧元 贬值0.08%，报71.06。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完