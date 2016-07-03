澳新经济指标预测--7月4日-7月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日当周 7月4日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 6月 -- -0.2% 0130 澳洲建筑许可 5月 -3.3% +3.0% 民间住宅建筑许可 -- -2.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -12.6% 网路招聘广告 -- +2.6% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 -- 2.0% 产能利用率 -- 93.2% 7月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 51.5 7月5日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差15 逆差15.79 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 7月 1.75% 1.75% 7月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 46.7 7月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月11日当周 7月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 5月 +2.5% +1.7% 投资性房屋融资 -- -5.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)