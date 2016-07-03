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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--7月4日-7月11日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                    6月           --       -0.2%
    0130 澳洲建筑许可                              5月         -3.3%      +3.0%
             民间住宅建筑许可                                    --       -2.3%    
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                       6月           --      -12.6%
                网路招聘广告                                     --       +2.6%
    2200 新西兰NZIER企业信心指数                第二季           --        2.0%
                    产能利用率                                   --       93.2%    
    
    7月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         6月           --        51.5    
    
    7月5日(二)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      5月         +0.3%      +0.2%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)            5月        逆差15  逆差15.79
             商品和服务进口                                      --       -1.0%
             商品和服务出口                                      --       +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                          7月         1.75%      1.75%
    
    7月6-7日 
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         6月           --        46.7 
    
    7月8日(五)  
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    0130 澳洲房屋融资                              5月         +2.5%      +1.7%
             投资性房屋融资                                     --        -5.0% (完)
     
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 杜明霞)

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