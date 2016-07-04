英国经济：财政大臣称计划下调企业税缓解英国脱欧的冲击--金融时报

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
经济合作暨发展组织(OECD)其他国家的企业税率平均约为25%，若英国进一步调降企业税可能会惹怒一些欧盟国家，这些国家已经对竞争性的税收政策表示关切。
路透周日早些时候报道称，OECD在一封内部电邮中表示，他们认为英国不太可能进一步调降企业税，但如果出现这种情况，则“真的会把英国变成避税天堂一样的经济体”。
金融时报援引奥斯本的话称，计划的其它内容包括确保支持银行借贷、加大向英格兰北部直接投资的努力、以及维持英国的财政可信度。
奥斯本上周称，他不再把目标对准在2020年实现预算盈余，因公投结果料将对经济带来冲击。
奥斯本释出了采取更柔和措施修复公共财政、并减税以吸引投资者的信号。在此之前，英国央行总裁卡尼(Mark Carney)上周表示，他认为英国经济很快就会需要更多的货币刺激。
英国退欧公投或将重新定义英国同中国日益加强的金融服务关系。作为中英经济财金对话的一部分，中国已同意了一系列合资项目，基本上是基于英国的欧盟成员国身份。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 龚芳/徐文焰)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。