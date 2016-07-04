英国经济：财政大臣称计划下调企业税缓解英国脱欧的冲击--金融时报

经济合作暨发展组织(OECD)其他国家的企业税率平均约为25%，若英国进一步调降企业税可能会惹怒一些欧盟国家，这些国家已经对竞争性的税收政策表示关切。

路透周日早些时候报道称，OECD在一封内部电邮中表示，他们认为英国不太可能进一步调降企业税，但如果出现这种情况，则“真的会把英国变成避税天堂一样的经济体”。

金融时报援引奥斯本的话称，计划的其它内容包括确保支持银行借贷、加大向英格兰北部直接投资的努力、以及维持英国的财政可信度。

奥斯本上周称，他不再把目标对准在2020年实现预算盈余，因公投结果料将对经济带来冲击。

奥斯本释出了采取更柔和措施修复公共财政、并减税以吸引投资者的信号。在此之前，英国央行总裁卡尼(Mark Carney)上周表示，他认为英国经济很快就会需要更多的货币刺激。