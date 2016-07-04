《中国报摘》--中国证券报7月4日

* 头版头条:

--中国上半年A股新股首发融资落定。数据显示，上半年A股市场共完成61宗IPO交易，筹资总额接近300亿元人民币，家数和金额分别同比下降近70%和80%。业内人士指出，目前IPO排队企业数重回高位，从未来趋势看，防止“带病申报”成为监管重点，从严审查将成新趋势。

* 其他:

--多家新三板主办券商和挂牌公司相关负责人表示，监管层针对新三板创新层公司的排查工作有望展开，针对创新层的监管措施或在酝酿并有望择机出台。

--保监会网站消息，近日对《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》进行了修订，拓宽投资空间，在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作（即PPP模式）等可行投资模式。