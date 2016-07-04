《中国报摘》--中国证券报7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国上半年A股新股首发融资落定。数据显示，上半年A股市场共完成61宗IPO交易，筹资总额接近300亿元人民币，家数和金额分别同比下降近70%和80%。业内人士指出，目前IPO排队企业数重回高位，从未来趋势看，防止“带病申报”成为监管重点，从严审查将成新趋势。
* 其他:
--多家新三板主办券商和挂牌公司相关负责人表示，监管层针对新三板创新层公司的排查工作有望展开，针对创新层的监管措施或在酝酿并有望择机出台。
--保监会网站消息，近日对《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》进行了修订，拓宽投资空间，在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作（即PPP模式）等可行投资模式。
--数据显示，今年1-6月共有143家上市公司停止实施定增计划，这一数字已与2015年全年相当（160家）。仅在6月就有35家公司终止了定增项目。分析人士指出，前述未能如期实施定增的公司中，募投项目大多投向公司主业，不排除后续调整方案继续实施定增的可能。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。