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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月4日-7月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间  国家     规模   发行细节
 7/4          法国            标售国库券(BTF)
 7/5          日本            标售10年期公债
 7/6          德国            标售两年期公债
 7/6          日本            标售六个月期贴现国库券
 7/7          日本            标售三个月期贴现国库券
                              
 7/7          日本            增强流动性标售
                              
                              
 7/7          法国            标售长期政府债券(OAT)
                              
                              
 7/7          英国            标售票息1.5%、2026年到期的公债
                              
                              
                              
 7/11         美国            发售三年期公债
 7/11         法国            标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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