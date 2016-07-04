《香港报摘》--经济日报7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
**头版头条**
--港股恒生指数 上半年累跌千点后，随着英国脱欧阴霾逐步消除，英伦银行又拟减息及放宽银行资本要求以稳住金融市场，令大市7月“翻身”有望，恒指料先上试21,000点关口。
**其他**
--星展（香港）董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管陈健元接受访问时表示，该行看好区内财富管理发展前景，早年收购法兴私银业务已可反映，短期内希望在亚洲区财富管理业务晋身为五大之一。
--金山软件 发出盈警，受累于投资业务市值下跌，预期截至6月底止拨备金额达1.25亿美元，导致中期业绩按年由盈转亏。
--汉能薄膜发电 停牌逾年虽然复牌无期，大股东李河君上周六出席母企发布会时发布4款Solar全太阳能动力汽车。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。