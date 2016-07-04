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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 08:16 BJT

《香港报摘》--经济日报7月4日

**头版头条**

--港股恒生指数 上半年累跌千点后，随着英国脱欧阴霾逐步消除，英伦银行又拟减息及放宽银行资本要求以稳住金融市场，令大市7月“翻身”有望，恒指料先上试21,000点关口。

**其他**

--星展（香港）董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管陈健元接受访问时表示，该行看好区内财富管理发展前景，早年收购法兴私银业务已可反映，短期内希望在亚洲区财富管理业务晋身为五大之一。

--金山软件 发出盈警，受累于投资业务市值下跌，预期截至6月底止拨备金额达1.25亿美元，导致中期业绩按年由盈转亏。

--汉能薄膜发电 停牌逾年虽然复牌无期，大股东李河君上周六出席母企发布会时发布4款Solar全太阳能动力汽车。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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