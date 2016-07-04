中国个股：绿地控股以20亿港元出售所持润东汽车股份，KKR卖掉部分股份

路透上海7月4日 - 在获得润东汽车 控制权一年多后，中国大型房地产企业绿地控股 决定退出。公司公告称，基于双方战略考虑，向润东汽车另一大股东Rundong Fortune Investment以20.04亿港元出售所持润东汽车普通股和可换股优先股。

润东汽车周日晚公告称，除绿地持股外，Rundong Fortune Investment还向润东汽车另一大股东KKR Auto收购1.68亿优先股，总对价为5.93亿港元。因上述收购，令收购人触发全面要约收购，每股要约收购价3.5273港元，不过KKR Auto已承诺不出售其持有的其余股份，整个要约价值约11.88亿港元。

公告称，绿地控股间接全资子公司绿地金融海外控股转让润东汽车2亿8,394.28万股普通股和2亿8,432.79万股可换股优先股,交易价格约为每股3.5273港元。这部分股份占润东汽车投票权的约35.3%（若可换股优先股全部转换）。

Rundong Fortune Investment目前持有润东汽车2亿8,394.28万股普通股和2亿股可转股优先股，该公司由润东汽车主席、执行董事杨鹏全资拥有。

绿地控股称，本次交易可为公司带来一定投资收益，但对公司业绩不构成重大影响。

去年5月，绿地控股透过海外附属公司认购润东汽车配发及发行的普通股及优先股，总共5亿3,627.07万股股份，认购价为每股2.89港元，总认购价为15.5亿港元。认购完成后绿地将拥有润东汽车三成股权。绿地控股原计划将润东汽车培育成其汽车业务的上市平台。