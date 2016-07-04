《香港报摘》--信报7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
**头版头条**
--展望下半年，有投资亚洲股票的基金公司认为，欧洲会是风险爆发地，环球股市续大幅波动，但亚洲股票离“震央”甚远，料可跑赢欧股及美股。
**其他**
--瑞银中国内地及香港房地产行业研究主管李智颖接受访问时表示，预期本月至明年底楼价仍有15-20%潜在跌幅，最大隐忧依然是外围经济下滑，英国脱欧带来的冲击难以预料。
--今年夏天体育盛事连场，但电视广播（TVB） 旗下明珠台却推出暑假特惠广告套餐吸引新客，账面收费减价4-6%。
--澳门励骏 联席主席兼行政总裁周锦辉强调，渔人码头重建计划的第二幢酒店赌场大楼励宫酒店项目能于第三季完成，并如期在今年内开幕；他又透露，已计划在赌场设80-120张赌枱，其中贵宾厅赌枱不多于15张。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。