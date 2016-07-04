《香港报摘》--信报7月4日

**头版头条**

--展望下半年，有投资亚洲股票的基金公司认为，欧洲会是风险爆发地，环球股市续大幅波动，但亚洲股票离“震央”甚远，料可跑赢欧股及美股。

**其他**

--瑞银中国内地及香港房地产行业研究主管李智颖接受访问时表示，预期本月至明年底楼价仍有15-20%潜在跌幅，最大隐忧依然是外围经济下滑，英国脱欧带来的冲击难以预料。

--今年夏天体育盛事连场，但电视广播（TVB） 旗下明珠台却推出暑假特惠广告套餐吸引新客，账面收费减价4-6%。

--澳门励骏 联席主席兼行政总裁周锦辉强调，渔人码头重建计划的第二幢酒店赌场大楼励宫酒店项目能于第三季完成，并如期在今年内开幕；他又透露，已计划在赌场设80-120张赌枱，其中贵宾厅赌枱不多于15张。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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