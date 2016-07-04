《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月4日

*工商时报：

--行政院主计总处指出，考量国际景气低缓及出口不如预期等因素，甫完成的报告预测今年国内投资率仅20.06%，创下近七年最低，至于近期有关罢工、劳资争议等影响投资的风险，在下月召开国民所得评审会修正经济预测时，也将会纳入参考。

--立法院总质询结束，行政院长林全本周起将紧盯各部会就政见兑现及业务推动交出政绩，由于打头阵的亚洲矽谷引发新创圈反弹，五大创新决放缓脚步，政院拒收国发会仓促的计画，要求五大创新需提具体期程及法规松绑等规划，林全将亲上火线为亚洲矽谷重新定义。

*经济日报：

--金管会研议检讨不动产贷款提列备抵呆帐规定，现行提列比率为1.5%，若降回跟一般放款相同提列比率1%，银行可冲回利益将有400亿台币，除有助银行获利表现外，对待复苏中的不动产市场也有正面助益。

--富邦金控 大陆寿险布局卷土重来，富邦人寿拟与上海浦东发展银行合资，在大陆设立新寿险公司。上海浦发银行拥有逾千家营业机构，若双方达成合资协议，富邦金未来将透过浦发银行在全大陆通路，主攻大陆银行保险市场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。