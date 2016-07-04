《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
*工商时报：
--行政院主计总处指出，考量国际景气低缓及出口不如预期等因素，甫完成的报告预测今年国内投资率仅20.06%，创下近七年最低，至于近期有关罢工、劳资争议等影响投资的风险，在下月召开国民所得评审会修正经济预测时，也将会纳入参考。
--立法院总质询结束，行政院长林全本周起将紧盯各部会就政见兑现及业务推动交出政绩，由于打头阵的亚洲矽谷引发新创圈反弹，五大创新决放缓脚步，政院拒收国发会仓促的计画，要求五大创新需提具体期程及法规松绑等规划，林全将亲上火线为亚洲矽谷重新定义。
*经济日报：
--金管会研议检讨不动产贷款提列备抵呆帐规定，现行提列比率为1.5%，若降回跟一般放款相同提列比率1%，银行可冲回利益将有400亿台币，除有助银行获利表现外，对待复苏中的不动产市场也有正面助益。
--富邦金控 大陆寿险布局卷土重来，富邦人寿拟与上海浦东发展银行合资，在大陆设立新寿险公司。上海浦发银行拥有逾千家营业机构，若双方达成合资协议，富邦金未来将透过浦发银行在全大陆通路，主攻大陆银行保险市场。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。