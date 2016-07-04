日本已公布经济指标--2016/7/4

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r -0.4% r 8月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.5% -0.5% 7月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.4% -0.3% 7月28日 -- 工业生产(m/m) 5月 -2.3% p +0.5% r 7月13日 -- 失业率 5月 3.2% @ 3.2% @ 7月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差407 顺差8,235 7月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.1% -0.4% 7月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。