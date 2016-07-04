《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
7月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7576港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高19.38点，或0.11%，报17,949.37点。因受助于 令人鼓舞的美国制造业数据。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 126.120 1.17 21035 9.784 中国铝业 7.900 1.15 15352 2.451 中国移动 57.920 0.03 107274 89.866 中国人寿 10.810 0.46 169709 16.772 中石油 68.620 1.03 37062 5.323 中石化 72.550 0.76 30158 5.628 汇丰控股 31.330 0.06 4243995 48.610 中电信 45.170 0.40 6200 3.504 中国联通 10.450 0.38 36565 8.107 兖州煤业 6.470 3.52 2901 5.019 华能国际 25.190 0.88 19610 4.885 南方航空 28.410 -0.28 2847 4.408 东方航空 25.110 -0.91 2300 3.896 中芯国际 4.070 0.49 2891 0.631 （完）
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。