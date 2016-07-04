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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 08:28 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月4日

7月4日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7576港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高19.38点，或0.11%，报17,949.37点。因受助于
令人鼓舞的美国制造业数据。    
    
 公司名称             ADR代码     收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                价                          股
                                （美元   （%）              (港元)
                                ）                          
 中海油                         126.120  1.17     21035     9.784
 中国铝业                       7.900    1.15     15352     2.451
 中国移动                       57.920   0.03     107274    89.866
 中国人寿                       10.810   0.46     169709    16.772
 中石油                         68.620   1.03     37062     5.323
 中石化                         72.550   0.76     30158     5.628
 汇丰控股                       31.330   0.06     4243995   48.610
 中电信                         45.170   0.40     6200      3.504
 中国联通                       10.450   0.38     36565     8.107
 兖州煤业                       6.470    3.52     2901      5.019
 华能国际                       25.190   0.88     19610     4.885
 南方航空                       28.410   -0.28    2847      4.408
 东方航空                       25.110   -0.91    2300      3.896
 中芯国际                       4.070    0.49     2891      0.631
 
    （完）

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