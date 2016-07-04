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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 08:32 BJT

《台湾重要政经日程》--7月4日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

7/4(一)

--10:00 中华经济研究院举办2016年上半年PMI/NMI走势暨总体情势剖析研讨会。

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7/5(二)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。

--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。

7/8(五)

--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。

7/14(四)：

--12:30 央行标售105/9期公债，金额300亿台币，天期为20年期，7/19(二)发行。

7/20(三)

--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。

7/22(五)

--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。

--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。

--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。

7/25(一)

--16:20 台湾央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。

7/28(四)：

--12:30 台湾央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。

8/2(二)：

--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。

9/2(五)：

--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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