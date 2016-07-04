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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 08:33 BJT

《香港重要政经日程》--7月4日-7月8日

================== 今日重要政经消息=================

7月4日（周一）

11:00 光汇石油 股东特别大会。

12:00 罗兵咸永道IPO市场中期回顾与展望记者会。

*15:00 金融管理局与全球基础设施中心及国际金融公司签订谅解备忘录暨基建融资促进办公室成立典礼。

================== 近期重要政经消息=================

7月5日（周二）

11:00 协鑫新能源 股东特别大会。

11:30 海航国际 股东特别大会。

14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。

14:30 建银国际中港市场下半年展望发布会。

15:30 世邦魏理仕香港商业房地产市场2016年上半年回顾及下半年展望新闻发布会。

7月6日（周三）

永丰集团 首日挂牌。

公布6月份香港PMI。

10:00 恒发洋参 股东特别大会。

15:30 汉国置业 股东特别大会。

16:00 上置集团 股东特别大会。

16:30 建业实业 股东特别大会。

7月7日（周四）

公布6月底止外汇储备资产数字。

09:30 联想集团 股东周年大会。

7月8日（周五）

东方证券 首日挂牌。

10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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